Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’390 -1.1%  SPI 20’283 -0.8%  Dow 53’435.4400 -0.1%  DAX 26’344 0.2%  Euro 0.9365 -0.2%  EStoxx50 6’445 -0.4%  Gold 4’582.5900 -0.2%  Bitcoin 63’746.1 0.2%  Dollar 0.8036 -0.2%  Öl 88.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digital Realty-Aktie deutlich im Plus: Neues Rechenzentrum für Glattbrugg
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Aktie im Minus: Klarheit über BioNTech-Standort bis Ende September
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...
Beratungen 27.08.2026 14:16:40

EZB-Ratsprotokoll: Geldpolitische Falken sprachen sich für strafferen Zinskurs aus

EZB-Ratsprotokoll: Geldpolitische Falken sprachen sich für strafferen Zinskurs aus

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist im Juli einig darin gewesen, die bis zu Sitzung im September anstehenden Daten zu Wirtschaftswachstum, Inflation, Löhnen und Inflationserwartungen abzuwarten und den Leitzins bis dahin unverändert zu lassen.

In dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen am 22./23 Juli heisst es: "Im September würden neue Projektionen sowie die Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal vorliegen, zusätzlich zu weiteren Inflationsdaten und neuen Erkenntnissen über die Entwicklung der Löhne sowie der Lohn- und Inflationserwartungen." Einige Ratsmitglieder sahen die Notwendigkeit einer restriktiveren Geldpolitik.

Die seither veröffentlichten Daten zeigten einen Anstieg der Inflation und in Einkaufsmanagerumfragen sowie dem deutschen BIP und dem Ifo-Geschäftsklimaindex eine unerwartet robuste Aktivität. Der Tariflohnindikator deutete auf einen nachlassenden Lohndruck hin und die Inflationserwartungen der Konsumenten blieben erhöht, aber sanken leicht.

Einige Mitglieder merkten an, dass sie einer Zinserhöhung auf der aktuellen Sitzung nicht widersprochen hätten, da die seit der Juni-Sitzung des EZB-Rats eingegangenen Daten die Argumente für eine weitere geldpolitische Straffung verstärkt hätten. Diese Mitglieder betonten demnach die geringe Wahrscheinlichkeit einer Situation, in der ein weiterer Zinsschritt nicht gerechtfertigt wäre. Sie verwiesen auf die im Juni durchgeführte Analyse, die gezeigt habe, dass die Zinsen in allen Szenarien der Juni-Projektionen, einschliesslich des milderen Szenarios, weiter steigen müssten. Der Optionswert des Abwartens sei daher gering.

Diese Mitglieder argumentierten zudem, dass die Zinsen in einen leicht restriktiven Bereich angehoben werden müssten, da die aktuellen Zinssätze die Wirtschaft nicht bremsten - was durch die weitere Beschleunigung des Kreditwachstums bei Unternehmen und privaten Haushalten untermauert werde.

Trotz dieser Bedenken waren alle Mitglieder bereit, die Entscheidung mitzutragen, die Leitzinsen unverändert zu lassen, vorausgesetzt, in der Kommunikation würde die feste Entschlossenheit des EZB-Rats betont, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation mittelfristig auf dem Zielwert von 2 Prozent stabilisiert.

Die EZB hatte am 23. Juli wie erwartet beschlossen, den Leitzins bei 2,25 Prozent zu belassen. Die nächste Ratssitzung mit Zinsbeschluss findet am 10. September statt. ESTR-Forwards preisen eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu 97 Prozent ein. Vor Veröffentlichung des Protokolls waren es 96 Prozent gewesen.

Von Hans Bentzien

DOW JONES

Weitere Links:

EZB legt Zinspause ein - Märkte blicken bereits auf September
EZB muss laut Schnabel Leitzins weiter erhöhen
EZB-Direktor Cipollone: Keine Stagflationsgefahr durch Iran-Krieg

Bildquelle: einstein / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?

Top-Rankings

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.