EZB: Nagel hält Zinssenkung kommende Woche für denkbar

Wie er in einer Veranstaltung des European Stability Mechanism (ESM) sagte, will er darüber aber abschliessend erst entscheiden, wenn er die aktuellen Makro-Projektionen der volkswirtschaftlichen Stäbe von EZB und nationalen Zentralbanken kennt. Von kurzfristigen Zinssenkungen bis in den expansiven Bereich hält Nagel nichts.

"Angesichts der Tatsache, dass der Disinflationsprozess weitgehend so verläuft wie prognostiziert, hätte ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Einwände, wenn wir unsere Leitzinsen weiter senken würden", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext mit Blick auf die EZB-Ratssitzung am 11. und 12. Dezember. Er behalte sich jedoch ein endgültiges Urteil vor, bis er die neuen makroökonomischen Projektionen kenne und sich eine Meinung über die Risiken relativ zum Basisszenario gebildet habe. "Auf jeden Fall warne ich davor, den Restriktionsgrad vorschnell zu senken. Die Zinssätze sollten sich langsam und in einem angemessenen Tempo dem neutralen Bereich annähern", sagte er.

Nagel ist sich nach eigenen Worten bewusst, dass es schwierig sei, den neutralen Bereich zu bestimmen, was eine weitere Ebene der Unsicherheit darstelle. "Diese Ungewissheit ist meines Erachtens ein weiteres Argument für ein vorsichtiges und schrittweises Vorgehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich kein nennenswertes Risiko einer Unterschreitung der Inflationsrate, das es rechtfertigen würde, dass das Eurosystem in naher Zukunft expansiv tätig wird", sagte er.

