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ETF Sparplan
29.10.2026 14:14:58

EZB lässt Leitzins wie erwartet bei 2,50 Prozent

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt ihre Geldpolitik unverändert. Wie die EZB mitteilte, bleibt der Einlagensatz wie erwartet bei 2,50 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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