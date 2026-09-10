|Zinsentscheidung
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10.09.2026 14:35:56
EZB hebt Leitzins wie erwartet an
Die Europäische Zentralbank hat ihre Zinsentscheidung getroffen. Nun richtet sich der Blick auf die weitere Ausrichtung der Geldpolitik.
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seinen Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben. Wie er mitteilte, steigt der Satz für Bankeinlagen bei der EZB auf 2,50 (bisher: 2,25) Prozent.
DOW JONES
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