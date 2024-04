EZB gleicht Zins auf öffentliche und nicht-monetäre Einlagen an

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Verzinsung öffentlicher Einlagen unverändert und passt diesem Zins auch den Zins auf andere, nicht-monetäre Einlagen an. Wie die EZB mitteilte, liegt der Zins, den sie auf öffentliche Einlagen zahlt, weiterhin um 20 Basispunkte unterhalb des Kurzfristzinses ESTR. Zugleich werden künftig auch die meisten nicht-monetären Einlagen beim Eurosystem zu diesem Satz verzinst. Ausgenommen von dieser Regelung sind einige Einlagen, vor allem solche, die im Rahmen des Zahlungssystems Target von Finanzmarktakteuren als Garantien und in vorfinanzierten Konten gehalten werden. Diese Einlagen werden in Höhe von ESTR verzinst.

