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Experten-Kolumne 10.09.2026 16:29:23

EZB: Anhebung auf 2,75 % bis Ende des Jahres realistisch

EZB: Anhebung auf 2,75 % bis Ende des Jahres realistisch

Angesichts des anhaltenden Anstiegs der Rohstoffpreise und des – zumindest vorerst – robusten Wachstums in der Eurozone erfolgte eine zweite Zinserhöhung nach der im Juni.

Das durch diesen Schritt erreichte Niveau des Einlagensatzes von 2,5 % wird von den meisten EZB-Mitgliedern als innerhalb der Obergrenze der Neutralität oder als moderat restriktiv angesehen. Die Möglichkeit einer weiteren Anhebung auf 2,75 %, während einer der letzten beiden Sitzungen des Jahres ist durchaus realistisch und sollte nach derzeitigem Stand wohl als Basisszenario angesehen werden, auch wenn dies noch keineswegs sicher ist. Tatsächlich hängt dies weiterhin stark von der Entwicklung der Rohstoffpreise ab, die natürlich von den Entwicklungen des Konflikts beeinflusst werden. Allerdings haben die Märkte bereits zwei weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr vollständig eingepreist; daher dürften diese Schritte den Markt an sich nicht belasten, könnten aber stattdessen möglicherweise einen „Sell the Rumor, Buy the Fact“-Mechanismus auslösen. Das grösste Risiko für die Renditen besteht in erster Linie darin, dass weitere deutliche Anstiege der Rohstoffpreise dazu führen könnten, dass die Märkte mit einer stark restriktiven Geldpolitik der EZB rechnen, um den Inflationsdruck einzudämmen. Derzeit wird der Endzinssatz für diesen Zyklus bei etwa 3 % eingepreist.

Mittlere Kurve im Blick

Die aktuellen Marktniveaus schaffen ein interessanteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten im Bereich festverzinslicher Wertpapiere, wobei angesichts des sich wandelnden makroökonomischen und geldpolitischen Umfelds weiterhin Selektivität wichtig ist. Aus Durationssicht halten wir weiterhin den mittleren Teil der Kurve für attraktiv, grob gesagt im Laufzeitbereich von 3 bis 7 Jahren. Dieses Segment kann ein gutes Gleichgewicht zwischen Carry, Sensitivität gegenüber Änderungen der geldpolitischen Erwartungen und dem allgemeinen Zinsrisiko bieten und gleichzeitig Flexibilität bewahren, sollte sich das makroökonomische Umfeld verändern.

Aus regionaler Sicht bieten Teile der Eurozone weiterhin interessante Chancen für relative Wertsteigerungen. Die Wachstumsdynamik bleibt relativ verhalten, während der geldpolitische Ausblick weiterhin von den kommenden Inflations- und Konjunkturdaten geprägt sein dürfte. Bei europäischen Staatsanleihen sehen wir Spielraum, selektiv attraktive Carry-Erträge und Roll-Down-Effekte zu nutzen, auch in Teilen des Peripheriemarktes, wo Fundamentaldaten und Bewertungen weiterhin günstig sind. Gleichzeitig bleiben wir in Märkten, in denen fiskalische und politische Unsicherheiten zusätzliche Volatilität hervorrufen könnten, eher vorsichtig.

Auch Grossbritannien bietet selektive Chancen, insbesondere am kurzen Ende der Kurve, wo die Renditen weiterhin einen relativ restriktiven geldpolitischen Ausblick widerspiegeln. Am längeren Ende der Kurve würden wir angesichts der grösseren Sensitivität gegenüber fiskalischen Entwicklungen, Angebotsdynamiken und Veränderungen der längerfristigen Inflationserwartungen einen ausgewogeneren Ansatz verfolgen.

Insgesamt sind wir der Ansicht, dass das aktuelle Umfeld einen flexiblen Ansatz bei der Duration und der Länderallokation begünstigt, wobei der Schwerpunkt auf Carry, relativem Wert und der Fähigkeit liegt, die Engagements an die Entwicklung der Geldpolitik und der makroökonomischen Bedingungen anzupassen.

Von Massimo Spadotto, Head of Fixed Income bei Eurizon

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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