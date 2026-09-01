Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’270 -0.1%  SPI 20’049 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’986 -1.0%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 6’380 -0.6%  Gold 4’385 -1.4%  Bitcoin 63’275 -0.4%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 91.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Peach Property-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis verbessert sich im ersten Halbjahr
Aktien von SK hynix und Samsung höher: Südkoreas Exporte dank Chip-Boom kräftig gestiegen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner EUR/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

EUR/GBP

01.09.2026 13:33:26

Eurozone Unemployment Rate Steady At 6.4%

(RTTNews) - The euro area unemployment rate remained unchanged in July, Eurostat reported on Tuesday.

The jobless rate stood at 6.4 percent in July, unchanged from June. In the same period last year, the unemployment rate was 6.3 percent. The number of people out of work remained unchanged from June, at 11.264 million. Compared to last year, unemployment increased 175,000.

The youth unemployment rate edged down to 14.9 percent in July from 15.0 percent in June. Youth unemployment decreased by 26,000 from June.

The EU unemployment rate remained stable in July, at 6.1 percent. This was slightly up from last year's 6.0 percent.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie in Rot: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/EUR 1.1685 0.0020
0.17