20.01.2026 07:34:40

Chinas Notenbank: LPR-Referenzzins für Bankkredite bleibt stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen.

Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Am Montag waren die in der vergangenen Woche angekündigten niedrigeren Zinsen für strukturelle Politikinstrumente in Kraft getreten. Der Satz wurde um 25 Basispunkte reduziert. Diese Instrumente werden üblicherweise genutzt, um Banken Anreize zu geben, ihre Kreditvergabe an Hightech-, Agrar- und Kleinbetriebe zu erhöhen.

SNB: Notenbank bestätigt Zinspause trotz hoher Unsicherheiten

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
