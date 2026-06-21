|
22.06.2026 00:01:01
China Loan Prime Rate Data Due On Monday
(RTTNews) - The People's Bank of China will on Monday release loan prime rate figures, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In June, the rate was 3.50 percent, while the overall rate was 3.00 percent.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst etwas tiefer -- Wall Street feiertagsbedingt geschlossen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, auch der deutsche Leitindex bewegte sich nur wenig. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.