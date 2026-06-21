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22.06.2026 00:01:01

China Loan Prime Rate Data Due On Monday

(RTTNews) - The People's Bank of China will on Monday release loan prime rate figures, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In June, the rate was 3.50 percent, while the overall rate was 3.00 percent.

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