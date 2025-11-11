Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.11.2025 23:30:52

China Loan Data On Tap For Wednesday

(RTTNews) - China will on Wednesday release October figures for new loans and money stock, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

New loans are expected to be worth CNY465.0 billion, down from CNY1.290 trillion, with loan growth expected to be steady at an annual 6.6 percent. The M2 money stock is tipped to rise 8.1 percent on year, easing from 8.4 percent in September.

Japan will see October numbers for money stock and machine tool orders. The M2 money stock us expected to rise 1.8 percent on year, up from 1.6 percent in September. Tool orders are seen higher by an annual 9.9 percent, up from 8.1 percent in the previous month.

South Korea will see unemployment data for October; in September, the jobless rate was 2.5 percent.

Australia will release Q3 figures for home loans; in the previous three months, home loans were up 2.4 percent on quarter.

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
