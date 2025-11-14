Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’545 -0.5%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 24’042 -1.4%  Euro 0.9227 -0.2%  EStoxx50 5’743 -0.8%  Gold 4’171 -0.6%  Bitcoin 79’161 -2.3%  Dollar 0.7928 -0.7%  Öl 63.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Swiss Life1485278Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Ypsomed1939699Amrize143013422Siemens827766
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
Frankreich plant Bitcoin-Reserve - Gesetzentwurf signalisiert Krypto-Offensive in Paris
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
Weniger ist oft mehr: Die optimale ETF-Anzahl im Depot
Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CNY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CNY/GBP

14.11.2025 03:15:38

China Industrial Output Gains An Annual 4.9% In October

(RTTNews) - Industrial production in China was up 4.9 percent on year in October, the National Bureau of Statistics said on Friday.

That was shy of expectations for an increase of 5.5 percent and down from 6.5 percent in September.

The bureau also said that retail sales were up 2.9 percent on year - exceeding expectations for 2.7 percent after riding 3.0 percent in the previous month.

Fixed asset investment fell 1.7 percent on year, missing forecasts for a decline of 0.9 percent following the 0.5 percent drop a month earlier.

The jobless rate came in at 5.1 percent versus expectations for 5.2 percent, which would have been unchanged.

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie bricht um über 30 Prozent ein: Grosse Insiderverkäufe belasten den Kurs
Siemens-Aktie im Minus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
pbb-Aktie in Rot: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Sixt-Aktie trotzdem leichter: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht
Deutsche Telekom-Analyse: Outperform-Bewertung für Deutsche Telekom-Aktie von Bernstein Research
Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CNY 9.3601 0.0202
0.22

finanzen.net News

Datum Titel
03:21 GNW-News: Aduro Clean Technologies wird in der Sendung "Earth with John Holden" vorgestellt
23:10 ROUNDUP: VW und Rivian starten Wintertests neuer Fahrzeug-Architektur
23:06 Nach Korruptionsskandal: Kiew will Staatskonzerne überprüfen
23:05 Bundestag verlängert Mautbefreiung für E-Lkw
22:58 BBC entschuldigt sich bei Trump wegen TV-Sendung
22:48 ROUNDUP: Siemens Energy erhöht nach Gewinnsprung Mittelfristziele erneut
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt an Nasdaq-Börse erfasst auch den Dow
22:22 Aktien New York Schluss: Talfahrt an Nasdaq-Börse erfasst auch den Dow
22:19 Bund startet 'Dekade gegen Postinfektiöse Erkrankungen'
22:06 Prime Video kündigt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger an