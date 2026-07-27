|
28.07.2026 00:04:09
BoJ Core Inflation Outlook Due On Tuesday
(RTTNews) - The Bank of Japan will on Tuesday release its latest outlook for core inflation, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The previous reading suggested an annual increase of 2.7 percent. South Korea will see July results for its consumer confidence index; in June, the index score was 106.6.
Finally, the markets in Thailand are closed on Tuesday in honor of King Maha's birthday. They remain closed on Wednesday for Asarnha Bucha Day and will re-open on Thursday.
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: SMI geht nach Rekord fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel stärker -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt stieg auf neue Höhen, während auch der Leitindex der deutschen Nachbarn deutlich zulegte. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.