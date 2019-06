BIZ und SNB gründen zusammen Innovations-Hub

Basel/Zürich (awp) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) will einen Innovation Hub für Zentralbanken aufbauen. Dieser soll sich über mehrere Standorte erstrecken. Eines der drei ersten Hub-Zentren wird dabei in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in der BIZ-Heimatstadt Basel eröffnet.

Die beiden anderen Zentren entstehen in Hongkong und Singapur. Dabei arbeiten die BIZ und die Zentralbanken SNB, HKMA in Hongkong und MAS in Singapur eng zusammen, wie aus Mitteilungen der SNB und der BIZ vom Sonntag hervorging. In einer zweiten Phase sollen weitere Zentren aufgebaut werden.

Der Hub soll die Zusammenarbeit zwischen Zentralbanken im Bereich innovativer Finanztechnologien fördern. So soll er auch öffentliche Güter im Technologiebereich entwickeln, um das Funktionieren des globalen Finanzsystems zu verbessern.

Die SNB verfolge technologische Innovationen im Finanzbereich bereits heute sehr aufmerksam und engagiere sich aktiv im Verbund der Zentralbanken, um relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu beurteilen, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan im Communiqué. Die SNB werde ihr Arbeiten in diesem Bereich weiter intensivieren und beim BIZ-Innovation-Hub von Beginn an eine aktive Rolle übernehmen.

