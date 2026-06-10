|Expertenkolumne
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10.06.2026 09:10:00
Bevorstehende EZB-Sitzung: Eine moderate Anpassung der Geldpolitik
Wir erwarten für die Juni-Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Erhöhung des Einlagesatzes um 25 Basispunkte auf 2,25%. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass die EZB die Zinsen in einem aggressiven Tempo anheben wird und halten mehr als zwei Zinserhöhungen für eher unwahrscheinlich.
Ohnehin haben sich die wirtschaftlichen Aussichten für den Euroraum spürbar eingetrübt: Wies die Konjunktur vor dem Konflikt im Nahen Osten noch eine moderate Dynamik auf, belasten nun die gestiegene Unsicherheit und hohe Energiepreise sowohl den Konsum als auch die Investitionen.
Die Juni-Projektionen der EZB-Experten dürften im Vergleich zur März-Prognose von einer höheren Inflation und einem schwächeren Wachstum geprägt sein.
Von Konstantin Veit, Portfoliomanager bei PIMCO
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