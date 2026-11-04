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Expertenkolumne 04.11.2026 13:46:50

Bevorstehende BoE-Sitzung: Zinserhöhung bereits eingepreist

Bevorstehende BoE-Sitzung: Zinserhöhung bereits eingepreist

Es wird allgemein erwartet, dass die Bank of England (BoE) ihren Leitzins am Donnerstag auf 4,0% anheben wird.

Dieser Schritt ist an den Märkten bereits vollständig eingepreist. Es wäre die erste Zinserhöhung seit Beginn des Nahostkonflikts und würde die BoE zur letzten grossen Zentralbank machen, die eine solche Massnahme ergreift.

Neben den gestiegenen Energiepreisen, die den Hauptgrund für die geldpolitische Straffung darstellen, haben sich zuletzt auch die makroökonomischen Rahmenbedingungen restriktiver entwickelt. Das Wirtschaftswachstum hat sich als robust erwiesen, der Arbeitsmarkt zeigt Anzeichen einer Stabilisierung und die Kerninflation ist leicht gestiegen. Allerdings gibt es bislang keine Hinweise auf eine Überhitzung der Wirtschaft. Auch die Übertragung der höheren Energiepreise auf die Kerninflation ist insgesamt moderat geblieben.

Die weiteren geldpolitischen Aussichten sind mit erheblicher Unsicherheit behaftet und hängen massgeblich von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. In unserem Basisszenario rechnen wir mit einer letzten Zinserhöhung im Februar, an die sich eine längere Phase unveränderter Leitzinsen anschliessen dürfte. Solange ausgeprägte Zweitrundeneffekte auf die Kerninflation ausbleiben, verstehen wir die geldpolitische Straffung vor allem als Massnahme des Risikomanagements.

Die Markterwartungen gehen deutlich weiter: Derzeit sind rund vier weitere Zinserhöhungen eingepreist. Zudem rechnen die Märkte damit, dass der britische Leitzins letztlich über dem US-amerikanischen liegen wird. Ein solches Szenario halten wir jedoch für wenig wahrscheinlich. Zwar sind die inflationsbedingten Risiken infolge der Energiepreise in Grossbritannien möglicherweise ausgeprägter als in den USA, und auch das Wirtschaftswachstum hat zuletzt positiv überrascht. Dem stehen jedoch eine restriktive Fiskalpolitik und ein geringeres langfristiges Wachstumspotenzial der britischen Wirtschaft gegenüber. Vor diesem Hintergrund dürfte sich der britische Leitzins im Gleichgewicht eher nicht oberhalb des US-amerikanischen Niveaus einpendeln.

Von Peter Beck-Friis, Economist, PIMCO

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Bildquelle: Alex Yeung / Shutterstock.com

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