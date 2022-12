Bank of England erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Von Paul Hannon und Andreas Plecko

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,50 Prozent erhöht. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Seit neun Sitzungen in Folge hat die Zentralbank jetzt die geldpolitischen Zügel angezogen, um die Inflation zu bändigen. Im November war der Schlüsselzins sogar um 75 Punkte gestiegen. Die BoE kämpft gegen einen Inflationsschub durch steigende Energiepreise, während die britische Wirtschaft in eine Rezession rutscht.

Der Beschluss für die Erhöhung um 50 Basispunkte fiel mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen. Zwei Ratsmitglieder stimmen für stabile Zinsen und ein Ratsmitglied für eine Erhöhung um 75 Basispunkte.

Der Beschluss der BoE folgt den Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Schweizerischen Nationalbank, die ihre Leitzinsen ebenfalls um 50 Punkte erhöht haben. Und Anleger erwarten, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) um 50 Punkte anheben wird.

Die Inflation in Grossbritannien hat sich im November abgeschwächt, allerdings nur auf eine Jahresrate von 10,7 Prozent. Gleichzeitig schrumpfte die Wirtschaft in den drei Monaten bis Oktober. Die BoE erklärte, dass die Inflation im ersten Quartal 2023 voraussichtlich weiter sinken wird, da frühere Erhöhungen der Energie- und anderer Warenpreise aus dem Jahresvergleich herausfallen.

Grossbritannien erlebt derzeit viele Streiks, darunter den grössten Streik in der Geschichte des Nationalen Gesundheitsdienstes. Die Beschäftigten des öffentlichen Sektors protestieren gegen die sinkenden Reallöhne.

