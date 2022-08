Bank of England erhöht den Leitzins um 50 Basispunkte

Von Will Horner und Andreas Plecko

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins um 50 Basispunkte erhöht und zudem ein Programm zum Verkauf von Anleihen angekündigt. Der Leitzins steigt somit auf 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Damit hat die BoE die Zinsen bei sechs Sitzungen in Folge erhöht, was die längste Serie seit Ende der 1990er Jahre ist. Die Zinserhöhung ist die grösste Straffung in einem einzigen Schritt seit mehr als 25 Jahren.

Der Beschluss für die Erhöhung um 50 Basispunkte fiel mit acht zu eins Stimmen. Ratsmitglied Silvana Tenreyro votierte für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 1,50 Prozent.

Die BoE verschärft damit ihre Gangart bei den Zinserhöhungen, um den starken Preisauftrieb in Grossbritannien unter Kontrolle zu bekommen; seit Februar hatte sie bei jeder Sitzung den Leitzins lediglich um 25 Basispunkte erhöht. Die BoE erwartet, dass sich die Inflation, die sich mit 9,4 Prozent bereits auf einem 40-Jahreshoch bewegt, bis Oktober auf über 11 Prozent beschleunigen wird.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer jüngsten Sitzung die Leitzinsen um 50 Basispunkte angehoben.

