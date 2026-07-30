|Geldpolitik
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30.07.2026 13:09:56
Bank of England belässt Leitzins stabil
Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins unverändert belassen und sich damit der Federal Reserve angeschlossen.
Sie signalisierte jedoch ihre Bereitschaft, die Zinsen anzuheben, sollten hohe Energiepreise einen breit angelegten und anhaltenden Anstieg der Inflation auslösen. Der Leitzins verharrte damit bei 3,75 Prozent, dem Stand, auf dem er seit Dezember liegt.
DOW JONES
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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