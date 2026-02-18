Britische Pfund - Australischer Dollar GBP - AUD
|
18.02.2026 01:37:59
Australia Wage Price Index Climbs 0.8% In Q4
(RTTNews) - The wage price index in Australia was up a seasonally adjusted 0.8 percent on quarter in the fourth quarter of 2025, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday - unchanged and in line with expectations.
On a yearly basis, wage prices were up 3.4 percent - again matching forecasts and steady from the previous three months.
Individually, private sector wages rose 0.8 percent on quarter and 3.4 percent on year, while public sector wages added 0.8 percent on quarter and 4.0 percent on year.
Devisen in diesem Artikel
|GBP/AUD
|1.9147
|-0.0119
|-0.62
