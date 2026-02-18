Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’961 0.7%  Dow 49’533 0.1%  DAX 24’998 0.8%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’879 -2.3%  Bitcoin 52’011 -2.0%  Dollar 0.7701 0.0%  Öl 67.4 -1.7% 
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn
Amazon-Aktie im freien Fall: Was hinter dem historischen Kurssturz steckt
Norwegian Cruise Line-Aktie mit Rückenwind: Aktivist Elliott offenbar an Bord
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
18.02.2026 01:37:59

Australia Wage Price Index Climbs 0.8% In Q4

(RTTNews) - The wage price index in Australia was up a seasonally adjusted 0.8 percent on quarter in the fourth quarter of 2025, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday - unchanged and in line with expectations.

On a yearly basis, wage prices were up 3.4 percent - again matching forecasts and steady from the previous three months.

Individually, private sector wages rose 0.8 percent on quarter and 3.4 percent on year, while public sector wages added 0.8 percent on quarter and 4.0 percent on year.

Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roter Tendenz
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
SMI nach neuem Rekord weiter stark -- DAX nach Richtungssuche schliesslich stärker -- Wall Street letztlich stabil -- Nikkei beendet Handel tiefer
Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie legt zu
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Dank Guirassy: BVB nimmt Kurs auf Königsklassen-Achtelfinale
Vance bekräftigt: Iran darf keine Atomwaffen besitzen
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stagniert - KI belastet Software-Branche
Aktien New York Schluss: Dow stagniert - KI belastet Software-Branche
GNW-News: Die Kaffeebranche kennt bereits die 100 besten Coffeeshops der Welt
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat
Selenskyj drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen
ROUNDUP 3: Skepsis nach Verhandlungen zwischen USA und Iran bleibt groß
Devisen: Euro holt Verluste auf