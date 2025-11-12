Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
12.11.2025 23:30:47

Australia Unemployment Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release October numbers for unemployment, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity.

The jobless rate is expected to dip to 4.4 percent from 4.5 percent in September, with the addition of 20.3K jobs following the increase of 14.9K a month earlier. The participation rate is seen steady at 67.0 percent.

Japan will provide October data for producer prices; in September, producer prices were up 0.3 percent on month and 2.7 percent on year.

New Zealand will see September figures for electronic card retail sales; in August, sales were down 0.5 percent on month and up 1.0 percent on year.

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens-Aktie mit Plus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus

23:37 US-Münzanstalt prägt letzten Penny
23:36 G7-Gruppe kritisiert China für Russland-Unterstützung
23:21 WDH: Cisco nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer - Aktie legt zu
23:17 Cisco wird nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer - Aktie legt zu
23:15 Grundsatzeinigung im Streit um Wehrdienst-Reform
22:53 ROUNDUP/Neue Mails zu Epstein: Demokraten erhöhen Druck auf Trump
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:18 Aktien New York Schluss: Dow erreicht Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Sector Perform' - Ziel 245 Euro
21:53 VW-Aktie im Blick: Tochter Audi will offenbar ab 2030 um Formel-1-Titel fahren