Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Stellungnahme zu fehlenden Kill-Switches in GPUs
Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AAMG-Deal voraus?: Lilium-Aktie im Höhenflug
Bullish mit NYSE-Debüt: Bullish-Aktien mit Kursexplosion beim Börsengang
14.08.2025 00:00:13

Australia Unemployment Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release July figures for unemployment, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

The jobless rate is expected to fall to 4.2 percent from 4.3 percent in June, with the addition of 35,300 jobs following the increase of 2,000 jobs a month earlier. The participation rate is seen steady at 67.1 percent.

South Korea will see July numbers for import and export prices; in June, they were down an annual 6.2 percent and 4.5 percent, respectively.

Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Bullish mit NYSE-Debüt: Bullish-Aktien mit Kursexplosion beim Börsengang
Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome im Milliarden-Deal übernehmen
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
Straumann-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Ziele nach Zahlen zum ersten Semester bekräftigt
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Plug Power-Aktie unter der Lupe: Analysten urteilen nach Quartalszahlen
Starker Kursabschlag bei Eckert & Ziegler-Aktie - wegen Aktiensplit
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit positiven Vorzeichen

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
