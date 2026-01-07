Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
D-Wave Quantum-Aktie trotzdem in Rot: Grosser Fortschritt bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung
Warner Bros.-Aktie kaum beeindruckt: WBD-Board entscheidet gegen Paramounts Übernahmeangebot
Aktien schwächeln: BP und Corteva schmieden Bündnis für Herstellung von Biokraftstoffen
07.01.2026 23:31:20

Australia Trade Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release November numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In October, imports were up 2.0 percent on month and exports rose 3.4 percent for a trade surplus of A$4.385 billion.

Japan will see December results for its household confidence index, with forecasts suggesting a score of 37.8 - up from 37.5 in November.

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
23:59 ROUNDUP 2: Wegner wegen Tennis-Match in Berliner Stromkrise unter Druck
23:50 Senatorin spielte mit Wegner in Stromkrise Tennis
23:47 Tödliche Schüsse: Gouverneur kritisiert Trump
23:47 Experte: Weltordnung mit fünf Mächten könnte stabil sein
22:43 USA: Beschlagnahmter Tanker transportiert Öl auch aus Iran
22:43 Nach Stromausfall: Offizielle Entwarnung
22:27 GNW-News: GenAI-Unternehmen Articul8 AI sammelt unter der Führung von Adara Ventures Serie-B-Finanzmittel und übertrifft in weniger als zwei Jahren eine Bewe...
22:19 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordjagd beendet - Trump verunsichert Anleger
22:15 Aktien New York Schluss: Dow beendet Rekordjagd - Trump verunsichert Anleger
22:03 ROUNDUP: Tote nach Angriff auf Häfen bei Odessa