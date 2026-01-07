|
07.01.2026 23:31:20
Australia Trade Data Due On Thursday
(RTTNews) - Australia will on Thursday release November numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In October, imports were up 2.0 percent on month and exports rose 3.4 percent for a trade surplus of A$4.385 billion.
Japan will see December results for its household confidence index, with forecasts suggesting a score of 37.8 - up from 37.5 in November.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach neuem Rekordhoch: SMI geht kaum verändert aus dem Handel -- DAX zum Handelsende nahe Bestmarke -- US-Börsen schliessen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt trat am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegte. Die US-Börsen fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen überwiegend rote Vorzeichen aus.