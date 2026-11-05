Britische Pfund - Australischer Dollar GBP - AUD
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
05.11.2026 01:59:50
Australia September Trade Surplus A$2.826 Billion
(RTTNews) - Australia posted a merchandise trade surplus of A$2.826 billion in September, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.
That beat expectations for a surplus of A$0.940 billion and was up from the A$0.184 billion surplus in August.
Exports rose 2.3 percent on month to A$48.434 billion, slowing from 3.7 percent in the previous month.
Exports sank 3.3 percent on month to A$45.609 billion after jumping 6.2 percent a month earlier.
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/AUD
|1.9235
|-0.0019
|-0.10
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegte. Der Dow verzeichnete einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.