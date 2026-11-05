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05.11.2026 01:59:50

Australia September Trade Surplus A$2.826 Billion

(RTTNews) - Australia posted a merchandise trade surplus of A$2.826 billion in September, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.

That beat expectations for a surplus of A$0.940 billion and was up from the A$0.184 billion surplus in August.

Exports rose 2.3 percent on month to A$48.434 billion, slowing from 3.7 percent in the previous month.

Exports sank 3.3 percent on month to A$45.609 billion after jumping 6.2 percent a month earlier.

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