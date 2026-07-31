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31.07.2026 03:47:01
Australia Private Sector Credit Climbs 0.8% In June
(RTTNews) - Total private sector credit in Australia was up 0.8 percent on month and 8.5 percent on year in June, the Reserve Bank of Australia said on Friday.
Housing credit was up 0.6 percent on month and 7.5 percent on year, while personal credit rose 0.8 percent on month and 4.7 percent on year and business credit jumped 1.1 percent on month and 10.8 percent on year.
Broad money added 0.9 percent on month and 8.0 percent on year.
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