Britische Pfund - Australischer Dollar GBP - AUD
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
30.09.2025 03:56:05
Australia Private Sector Credit +0.6% On Month In August - RBA
(RTTNews) - Private sector credit in Australia was up 0.6 percent on month in August, the Reserve Bank of Australia said on Tuesday - in line with expectations and easing from 0.7 percent in July.
On an annual basis, private sector credit was up 7.2 percent.
Individually, housing credit rose 0.6 percent on month and 6.1 percent on year, while personal credit added 0.5 percent on month and 4.1 percent on year and business credit was up 0.6 percent on month and 9.9 percent on year.
Broad money advanced 0.6 percent on month and 6.8 percent on year.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/AUD
|2.0418
|-0.0041
|-0.20
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}