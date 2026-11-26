(RTTNews) - Private new capital expenditure in Australia was up a seasonally adjusted 12.2 percent on quarter in the third quarter of 2026, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday - coming in at A$59.474 billion.

That exceeded expectations for an increase of 4.4 percent following the 3.6 percent contraction in the previous three months.

Capex for plant/machinery surged 23.1 percent on quarter after tumbling 8.9 percent in the three months prior.

Building capex was up 1.7 percent, easing from 2.1 percent in the second quarter.

On a yearly basis, overall capex rose 18.6 percent, plant/machinery capex jumped34.3 percent and building capex was up 4.5 percent.