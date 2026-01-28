Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026 23:32:15

Australia Import, Export Price Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release Q4 numbers for import and export prices, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. In Q3, import prices were down 0.4 percent on quarter and export prices sank 0.9 percent on quarter.

Australia also will see December results for the surveys of business confidence and conditions from NAB; in November, their scores were +1 and +7, respectively.

New Zealand will provide December data for imports, exports and trade balance. In November, imports were worth NZ$7.15 billion and exports were at NZ$6.99 billion for a trade deficit of NZ$163 million.

Singapore will see preliminary unemployment data for Q4; in the previous three months, the jobless rate was 2.0 percent.

Thailand will release December figures for industrial production; in November, production fell 4.24 percent on year.

Japan will provide January numbers for its household confidence index, with forecasts suggesting a score of 37.1 - easing from 37.2 in December.

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

