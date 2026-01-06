Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’462 1.0%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9297 0.2%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’494 1.1%  Bitcoin 74’147 -0.4%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 60.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Chevron1281709ABB1222171
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Alcon streicht Übernahme von US-Unternehmen STAAR Surgical - Aktien uneins
D-Wave Quantum setzt Rally fort: CES 2026 bewegt Anleger
NVIDIA-Aktie schwächelt etwas: Chipriese plant eigenen Robotaxi-Dienst
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
Suche...
Plus500 Depot
06.01.2026 23:31:19

Australia Building Approval Data Due On Wednesday

(RTTNews) - Australia will on Wednesday release November numbers for building approvals, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. In October, approvals were down 6.4 percent on month and 1.8 percent on year.

Japan will see December results for its services PMI from Jibun Bank; in November, the index score was 53.2.

Taiwan will release December data for consumer prices; in November, overall inflation was up 0.09 percent on month and 1.23 percent on year.

Thailand will see December inflation figures sometime this week. Overall inflation is expected to slip 0.40 percent on year after falling 0.4 percent in November, while core CPI is tipped to rise an annual 0.69 percent - up from 0.66 percent in the previous month.

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
Idorsia-Aktie in Rot: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant - Phase-II-Studie für Schuppenflechte-Medikament gestartet
SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
D-Wave Quantum setzt Rally fort: CES 2026 bewegt Anleger
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Nordex-Aktie fester: Grossauftrag für kanadische Windparks erhalten

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:23 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu
22:15 Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu
21:20 Siemens und Nvidia rufen 'neue industrielle Revolution' aus
21:09 Nestle-Rückruf von Babynahrung: Kaum finanzielle Auswirkungen
21:04 ROUNDUP 2: Merz will Ukraine-Waffenstillstand mit absichern
20:52 Selenskyj: Trotz Fortschritten bleibt Territorialstreit
20:51 ROUNDUP 2: Polizei durchsucht Sparkasse nach Millionen-Coup
20:49 Devisen: Euro gibt nach auf Tagestief
20:40 Merz: Für Militäreinsatz müssen Bedingungen erfüllt sein
20:29 Tod eines US-Kongressabgeordneten schwächt republikanische Mehrheit