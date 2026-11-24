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24.11.2026 07:18:35
Zwischen Gier und Angst - Wie weit der Goldpreis noch abstürzen kann
Goldpreis ist seit Anfang des Jahres um fast 40 Prozent abgestürzt. Edelmetall-Analyst Markus Blaschzok erklärt die genauen Gründe – und verrät, wie er die Chancen auch für Einsteiger sieht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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