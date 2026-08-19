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19.08.2026 08:13:00
Zollstreit mit den USA: Donald Trump pausiert Zölle gegen Kanada und will dafür Öl-Pipeline
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