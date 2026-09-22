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22.09.2026 23:07:52
Zinssorgen und Ölpreis belasten: KI-Fantasien geben der Wall Street Auftrieb
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Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich schwächer -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.