|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
10.09.2026 23:12:26
Zinserhöhungen erwartet: Hoher Ölpreis verdirbt US-Anlegern die Kauflaune
WerbungÖlpreis (WTI)
99.98 USD -2.44%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104.72
|-2.91
|-2.70
|Ölpreis (WTI)
|99.98
|-2.50
|-2.44
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.