|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
19.10.2026 07:25:00
Woodside Resumes Work at Australian LNG Project after Greenpeace Stunt
WerbungÖlpreis (WTI)
101.22 USD -0.19%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|101.22
|-0.19
|-0.19
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.