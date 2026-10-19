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Woodside Resumes Work at Australian LNG Project after Greenpeace Stunt

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Crude oil prices began the week with a dip on traders' expectations of a boost in diesel fuel supply under the deal agreed by the presidents of Russia and the United States. However, the dip in oil benchmarks came from a much higher point than a week ago, leaving prices palpably elevated. At the time of writing, Brent crude was changing hands for $107.84 per barrel, with West Texas Intermediate trading at $100.29 per barrel. This compares to $105.61 for a barrel of Brent crude last Monday and $93.37 for a barrel of WTI crude a week ago. The modest…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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