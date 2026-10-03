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03.10.2026 15:30:00
Wie weit geht der Anleihecrash?: Ölpreise, Staatsschulden und Rechenzentren treiben die Zinsen
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.