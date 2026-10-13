Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’928 0.4%  SPI 19’725 0.4%  Dow 51’670 -0.4%  DAX 25’260 -0.1%  Euro 0.9326 0.1%  EStoxx50 6’167 -0.6%  Gold 4’158 -0.3%  Bitcoin 69’453 1.9%  Dollar 0.8327 -0.2%  Öl 106.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktie im Aufwind: freenet erwirbt Waipu.tv vollständig
Erste Schätzungen: OMV gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Erste Schätzungen: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Schätzungen: Andritz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

Dieselpreis Benzin 10458426

2.27
EUR
-0.01
EUR
-0.44 %
13.10.2026
ABL
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten
Historisch
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Historisch

13.10.2026 18:00:00

Why Diesel Prices Are So Much Higher Than Gasoline

Dieselpreis Benzin
2.27 EUR -0.44%
Kaufen Verkaufen
There was a time when diesel fuel was usually cheaper than gasoline in the United States. That relationship began to change about 20 years ago, and since then diesel has generally traded at a premium. Today, that premium is not just persistent but unusually large, which raises an obvious question: how did we get from gasoline typically costing more than diesel to diesel costing substantially more than gasoline? The answer has two parts. The first is structural and goes back to the mid-2000s, when changes in fuel specifications, taxes, refining…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Take-Two Interactive: Das GTA VI-Fieber steigt
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag stark gefragt
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag stark gefragt
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.