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25.09.2026 00:00:00

Why a U.S. Diesel Export Ban Won’t Lower Fuel Prices

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As the national average diesel price soared to a record $6.52 per gallon, the Trump Administration sent mixed signals this week about restricting U.S. diesel exports.  The White House has denied that an export ban is in the works, even if President Donald Trump and Treasury Secretary Scott Bessent had hinted at the possibility hours earlier.  Rumors and reports of a diesel ban sparked vehement opposition from the U.S. energy and manufacturing industries, while analysts say restricting exports would be a self-defeating exercise that would…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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