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White House Weighs Red-Dyed Diesel Relief as Fuel Prices Soar

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The U.S. federal government has come up with an alternative to a diesel fuel export ban that could alleviate the price pain at the pump by boosting the availability of a tax-free sort of diesel. That’s according to unnamed sources quoted by Reuters this week. It is unclear if the idea is a replacement for the ban or will complement it, should a ban be approved. The fuel in question is red-dyed diesel, which is used in agriculture and construction, among other industries. Also called off-road diesel, the fuel is literally dyed red to distinguish…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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