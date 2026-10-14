White House Turns to Korean War-Era Law as Diesel Prices Stay Above $6

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The United States has used a 1950 authority to help boost fuel production at a small Texas refinery, Vice President JD Vance said on Tuesday, as the Trump Administration is running out of levers to lower record-high fuel prices. “I am pleased to announce that the Trump administration, working with the refinery at Delek, has used the Defense Production Act and we’re going to expand the refinery right here in Tyler, Texas,” Vance said at a political rally in Texas. “We want millions of gallons of commercial-grade and military-spec…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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