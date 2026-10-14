White House Turns to Korean War-Era Law as Diesel Prices Stay Above $6

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15.10.2026 00:00:00
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Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.