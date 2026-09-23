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24.09.2026 00:00:00

White House Rules Out Diesel Export Ban as Prices Surge Above $6.50

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The White House on Wednesday denied that the Administration is considering a ban on U.S. diesel exports, clarifying comments from President Donald Trump and Treasury Secretary Scott Bessent a day earlier that appeared to leave the door open to restrictions as the average diesel price in America topped $6.50 per gallon. A White House official denied a report that the Administration was preparing a 90-day ban on diesel exports, while Energy Secretary Chris Wright said nobody was considering a flat ban on shipments. Instead, the Administration is…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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