CO2 European Emission Allowancespreis 20561669
25.15EUR
-0.35EUR
-1.37 %
21.02.2020
EEX
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Historisch
|Chart (gross)
|Nachrichten
Snapshot
|
15.10.2026 21:47:41
Weitere Belastungen verhindert?: Bundestag stoppt Anstieg des CO2-Preises
WerbungCO2 European Emission Allowances
25.15 EUR -1.37%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gibt im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.