Washington Eases Gasoline Rules as Iran Pressure Campaign Jolts Fuel Costs

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20.08.2026 20:30:00
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel mit Verlusten -- SMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An der Wall Street ging es ebenfalls abwärts. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.