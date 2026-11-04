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04.11.2026 08:33:43
Wachablösung bei der Swiss Gold Safe
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Swiss Gold Safe, die Verwahrlösung ausserhalb des Bankensystems anbietet, bekommt einen neuen CEO. Gründer Hans Maurer übergibt den Schlüssel an Ludwig Karl, der die Gesellschaft und ihr spezielles Geschäftsmodell bereits bestens kennt.
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