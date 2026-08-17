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17.08.2026 08:39:29
Von 23 auf 8 Prozent - Polen senkt Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel drastisch
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