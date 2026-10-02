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02.10.2026 06:04:14
Vergleichsportal rechnet vor: Iran-Krieg könnte Gaspreis um bis zu 20 Prozent treiben
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