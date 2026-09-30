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01.10.2026 00:00:00

Venezuela’s Oil Revival Accelerates as Foreign Companies Return

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Hundreds of oil executives have flocked to Venezuela’s capital city of Caracas this week for the first major industry event in the country in decades. The Venezuela International Oil & Gas Summit is taking place nine months after the U.S. captured Nicolas Maduro, installed a U.S.-friendly administration, and vowed to open Venezuela’s oil reserves – the world’s biggest – to development by international companies. The sold-out event has attracted executives from international majors, regional companies, and relatively…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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