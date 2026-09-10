Erdgaspreis - Natural Gas 274551
2.82USD
-0.01USD
-0.49 %
10:49:00
NMN
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
10.09.2026 21:00:00
US Natural Gas Market Verging on Record Growth
WerbungErdgaspreis - Natural Gas
2.82 USD -0.49%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2.82
|-0.01
|-0.49
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.