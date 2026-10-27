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27.10.2026 21:56:11

US Crude Oil Inventories Buck Analyst Expectations

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The American Petroleum Institute (API) estimated that crude oil inventories in the United States fell by 2.031 million barrels in the week ending October 23. In the week prior, US crude oil inventories fell by a staggering 4.93 million barrels. Commercial crude oil inventories excluding the SPR have lost more than 58 million barrels over the last 28 weeks, but US crude inventories are still only 7 million below where they were at the beginning of the year, according to API data, kept in check in part thanks to draws from the SPR. For the week ending…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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