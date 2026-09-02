Ukraine’s Refinery Strikes Force Russia to Process Oil Abroad
Ukraine’s Refinery Strikes Force Russia to Process Oil Abroad
As Ukraine targets Russia's refineries and fuel shortages worsen across the country, Moscow is now turning abroad to process its oil. Kyiv has knocked out dozens of oil refineries across Russia with drone strikes in recent months to disrupt Moscow's ability to finance and sustain its four-year full-scale war in Ukraine. Russia has already halted exports to curb its fuel crisis and introduced rationing measures. Now, Moscow has struck a deal with a small private refinery in Kazakhstan to use its facility. But experts say the move is unlikely to…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com