Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’498 -0.6%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9422 0.1%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’414 1.4%  Bitcoin 63’762 0.5%  Dollar 0.8096 0.0%  Öl 100.9 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel hätte ein Investment in Tether von vor 3 Jahren eingefahren
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Suche...
ETF Sparplan
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

09.09.2026 15:30:00

Ukraine Targets Russia's Key Black Sea Oil Port

Ölpreis (WTI)
95.72 USD 2.89%
Kaufen Verkaufen
China’s Sinopec, the world’s top refiner by capacity, expects Chinese oil demand to drop by 8.9% in 2026 from a year earlier amid demand destruction from higher oil prices and the acceleration of electric vehicle adoption. Oil demand in the world’s biggest crude oil importer is expected to drop by 600,000 barrels per day (bpd) on average this year compared to last year, according to estimates by Sinopec’s research arm quoted by Reuters. Gasoline demand is set for an 8.7% decline, while diesel consumption is expected to crash…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.