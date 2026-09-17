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17.09.2026 16:30:00

Ukraine Hits Refinery as Moscow Prepares to Extend Diesel Export Ban

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Ukraine hit overnight an oil refinery near Moscow, damaging a processing plant co-owned by Rosneft and Gazprom Neft, as Russia prepares to extend its ban on diesel exports through the end of October. In a sign that Ukraine and Russia have not agreed on any partial truce not to strike energy infrastructure, Ukraine's forces hit with drones the refinery in Yaroslavl, while Russia attacked infrastructure in Kyiv. The 300,000-barrels-per-day refinery in Yaroslavl, fewer than 200 miles northeast of Moscow, was hit overnight with drones in a joint operation…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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